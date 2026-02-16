Cremonese, contro il Genoa a centimetri dal ritorno alla vittoria

Ci sono momenti della stagione in cui gli episodi non girano a favore, un chiaro esempio è la traversa interna colpita da Bonazzoli a pochi secondi dal triplice fischio. La Cremonese deve dunque accontentarsi dello 0-0 nello scontro diretto contro il Genoa, al termine di una partita molto equilibrata.

I grigiorossi ci provano subito con il colpo di tacco di Vardy su assist di Zerbin, ma la sua deviazione è troppo debole. La risposta degli ospiti è affidata al mancino di Messias che scalda i guantoni di Audero. Sul corner seguente a provarci è l’ex Vasquez, di testa, con la palla che sfila sul fondo. La più grande chance del primo tempo capita però a Norton-Cuffy, che sgancia un diagonale forte e preciso, trovando sulla sua strada una risposta superlativa di Audero.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Thorsby su cross di Zerbin, Bijlow blocca. Il Genoa però è vivo e lo dimostra con il numero di Messias su Baschirotto, poi la conclusione col destro che colpisce l’esterno della rete. Al 57’ grande occasione grigiorossa, grazie al cross di Pezzella per Djuric che tutto solo non trova la porta di poco. Appena subentrato, anche Grassi cerca gloria, da fuori, in scivolata, ma Bijlow è attento. Maleh a questo punto viene spostato più a sinistra, da mezzala, e proprio da quella zona di campo pesca Thorsby, che col mancino prova a far male alla sua ex squadra, ma il tiro è centrale. E’ il preludio alla più grande chance di tutta la partita: Floriani Mussolini scarica per Bonazzoli che in corsa calcia di interno, la conclusione viene deviata da Ostigard e colpisce la traversa interna, senza superare la linea di porta.

Un episodio sfortunato, che costringe la Cremo ad accontentarsi di un pari. I ragazzi di Nicola salgono a quota 24 punti: la terzultima posizione, occupata attualmente dalla Fiorentina, dista 3 punti. Grigiorossi che nei prossimi due turni dovranno affrontare due big come Roma e Milan.

