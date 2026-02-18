Cremonese, super Audero: è nella top 11 della 25ª giornata di Serie A

I suoi interventi straordinari hanno contribuito sensibilmente al mantenimento della porta inviolata. Il clean sheet ottenuto dalla Cremonese contro il Genoa, nella 25^ giornata di Serie A, è passato inevitabilmente anche dai guantoni di Emil Audero, decisivo soprattutto nel primo tempo con alcune risposte superlative.

Il più chiaro ed evidente è quello su Norton-Cuffy. E’ il minuto 30 e l’esterno genoano, dopo un rimpallo, ha la possibilità di calciare da distanza ravvicinata. Il diagonale è forte, basso e preciso, diretto verso l’angolino. Audero si distende e riesce a mettere in calcio d’angolo. Una parata che di fatto vale quanto un gol. Sempre nel primo tempo il portiere grigiorosso si esalta anche sulle conclusioni da fuori di Messias e Vitinha. Salvataggi che l’hanno portato a essere il miglior portiere del 25° turno, conseguendo anche un 7 come voto al fantacalcio. Per questi motivi Audero figura nella Top 11 della Serie A.

Non risulta schierato in campo, ma nella “panchina virtuale” invece Federico Baschirotto. Anche per lui 7 in pagella e una prova maiuscola nella gara dello Zini. Di fronte un attaccante in forma e fiducia come Lorenzo Colombo, che è stato limitato alla perfezione nell’arco della partita. Lo stesso Colombo, in zona mista dopo la gara, ha scherzato con Baschirotto, dicendogli che ogni volta che lo sfida il difensore grigiorosso tende a esaltarsi.

Non è arrivata la vittoria contro il Genoa, è vero, ma queste prove di alto livello sotto il profilo individuale portano sicuramente fiducia. Le risposte sono arrivate a livello difensivo, servirà qualcosa in più invece per ritrovare la via del gol nel reparto avanzato.

