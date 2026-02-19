Argento nella staffetta 3.000 metri: Arianna Fontana supera il record di Mangiarotti

Un argento figlio dell’impresa del gruppo, ma che diventa anche un sigillo storico sulla carriera di una campionessa senza tempo. La 26ª medaglia azzurra di Milano Cortina 2026 arriva dalla staffetta femminile 3.000 metri di short track sul ghiaccio dell’Ice Skating Arena e porta le firme di Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Arianna Fontana. Un successo di squadra, dopo l’oro nella staffetta mista dello scorso 10 febbraio, ma anche un record individuale attesissimo: Fontana conquista infatti la sua 14ª (tre ori, sei argenti, cinque bronzi) medaglia olimpica della carriera, diventando così l’atleta italiana più decorata di tutti i tempi, considerando sia i Giochi Invernali sia quelli Estivi (superato di un’unità il precedente primato di 13 podi del mito della scherma Edoardo Mangiarotti).

La squadra azzurra completa l’opera dopo aver chiuso la semifinale di sabato scorso al secondo posto alle spalle dei Paesi Bassi. Stavolta le olandesi nell’ultimo atto escono di scena all’undicesimo giro. L’Italia (schierata con lo stesso quartetto della semifinale) ne approfitta, superando il Canada (bronzo finale) e battagliando fino all’ultima curva contro la Corea del Sud, che conquista la medaglia d’oro. Un argento di prestigio conquistato sotto gli occhi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – scesa al termine della gara negli spogliatoi per complimentarsi personalmente con le azzurre -, accompagnata dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio e dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

In questa Olimpiade, dopo quello individuale nei 500 metri, si tratta del secondo argento per Arianna Fontana, i cui numeri da record superano anche i confini nazionali. La fuoriclasse azzurra stacca, infatti, l’ex pattinatrice di velocità olandese Ireen Wüst (13 medaglie), agganciando al secondo posto della classifica all-time invernale l’ex biathleta norvegese Ole Einar Bjørndalen (14) e portandosi a meno uno dall’ex fondista norvegese Marit Bjørgen (15), la sportiva (uomo o donna) con il maggior numero di medaglie di sempre a livello di Olimpiadi Invernali.

