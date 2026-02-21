Soresina, alla Latteria servono più spazi: chiesta modifica del Pgt

Si amplia l’area produttiva di Latteria Soresina, all’interno di aree già di sua proprietà in vicolo dei Mille, nella parte retrostante l’ingresso principale. L’azienda leader nel settore lattiero caseario ha avviato le pratiche per procedere a una variante del Piano di governo del territorio (PGT) di Soresina che consentirà di demolire alcuni fabbricati in disuso ai civici 4 e 6 del vicolo, trasformando l’area da destinazione residenziale a produttiva in ambito urbano.

Una procedura per cui il Comune aveva deliberato già lo scorso dicembre l’esclusione della Vas (Valutazione ambientale strategica).

Parere positivo alla modifica del Pgt, seppure con osservazioni, è arrivato anche dalla Provincia di Cremona, in quanto l’intervento non contrasta con il Piano territoriale di coordinamento.

L’ampliamento in questione riguarda l’angolo nord-est dello stabilimento storico di Latteria Soresina, dove si concentra la produzione del Grana; l’attuale area industriale esterna di servizio, in cui sono già insediati alcuni impianti di pretrattamento del latte e di pulizia e disinfezione dell’intero ciclo alimentare, risulta insufficiente per rispondere alle nuove necessità della

produzione. Da qui la proposta al comune di abbattere gli edifici verso il vicolo e adattarli al nuovo utilizzo.

Si tratta di un intervento che va a collocarsi a ridosso delle abitazioni private di vicolo dei Mille e per minimizzare l’impatto l’azienda si impegna, nel progetto attualmente al vaglio, a realizzare un prolungamento della barriera acustica attualmente esistente sui propri fabbricati, alta 7 metri, in maniera tale che, all’esterno, l’aspetto dei nuovi fabbricati produttivi sia omogeneo a quelli già esistenti. Sopra l’attuale barriera acustica ne verrà realizzata un’altra alta 4 metri e poco visibile dal vicolo.

Il via libera alla nuova costruzione arriverà dopo che il Comune avrà rilasciato il permesso di costruire convenzionato.

Latteria Soresina è un colosso mondiale nella produzione di Grana Padano, con più di 470.000 forme all’anno e il 30 gennaio ha ricevuto la visita del Ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.

