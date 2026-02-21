Cremonese
Verso Roma-Cremonese: ecco numeri, precedenti, statistiche e curiosità sulla partita
Roma squadra della Serie A 2025-2026 che subisce meno reti (16). Cremonese squadra che ha collezionato meno punti nel girone di ritorno (1)
Cremonese pronta ad affrontare la difficile trasferta di Roma. Ecco numeri, precedenti, statistiche e curiosità sul confronto tra i giallorossi di Gasperini e i grigiorossi di Nicola.
- I precedenti ufficiali a Roma fra le due squadre sono 10: 7 vittorie giallorosse (ultima 2-1, Coppa Italia 2023/24), 1 pareggio (1-1, Serie A 1994/95) e 2 successi grigiorossi (l’ultimo 1-2, Coppa Italia 2022/23).
- Roma sempre in rete nelle 10 sfide all’Olimpico contro la Cremonese: 27 le marcature complessive.
- Tra i precedenti illustri si ricorda la partita del 13 ottobre 1929 (Roma-Cremonese 9-0): fu la prima vittoria della Roma nella Serie A a girone unico e rappresenta – ancora oggi – la più larga vittoria giallorossa e la più pesante sconfitta della Cremonese in Serie A.
- Roma squadra della Serie A 2025/26 che subisce meno reti (16).
- In Serie A, Roma imbattuta in casa dal 30 novembre 2025 (sconfitta per 1-0 contro il Napoli). Nelle ultime 5 gare interne 13 punti collezzionati dai giallorossi.
- Roma una delle due squadre della Serie A 2025/26 senza rigori concessi, insieme al Cagliari.
- Cremonese squadra della Serie A 2025/26 che subisce più reti nei primi 15’ di gioco (7), come il Sassuolo.
- Cremonese squadra della Serie A 2025/26 che ha collezionato meno punti nel girone di ritorno (1). Cremonese senza vittoria in campionato dal 7 dicembre 2025 (2-0 allo stadio Zini contro Lecce). Nelle successive 11 giornate: 4 pareggi e 7 sconfitte; 9 partite senza reti e 3 gol segnati (2-2 nel pareggio in casa contro il Cagliari e 1-2 nella sconfitta a Bergamo il 9 febbraio 2026).
- Tra Gian Piero Gasperini e Davide Nicola 13° incontro ufficiale: tecnico giallorosso imbattuto grazie ad 8 successi e 4 pareggi a proprio favore.
- Donyell Malen a segno contro il Napoli: seconda doppietta in Serie A per l’olandese nelle sue 5 presenze complessive. La sua media realizzativa è di una rete ogni 78,2 minuti. Non realizzava due doppiette consecutive in campionato dal 6-13 febbraio 2021 in Eredivisie (PSV-Twente 3-0 e ADO-PSV 2-2).
