Cremonese, per abbattere il muro della Roma c'è bisogno di una prova di forza

Una Cremonese priva di pedine importanti (Baschirotto su tutti) va a caccia dell’impresa allo stadio Olimpico contro la Roma quarta in classifica (calcio d’inizio alle ore 20:45). Già all’andata la squadra di Gasperini ha dato una bella dimostrazione di forza, ora ha un Malen in più (5 gol in 5 partite dopo il suo arrivo a gennaio) in attacco.

I giallorossi sono la squadra che ha incassato meno reti in questo campionato, non una bella notizia per una Cremonese che fatica molto a segnare. Contro un’avversaria del genere, come ha detto alla vigilia in conferenza stampa il tecnico Nicola, i grigiorossi dovranno necessariamente alzare il livello per riuscire a muovere la classifica ed evitare la sconfitta.

Sarà uno scontro estremamente fisico e sarà necessario farsi trovare pronti nei duelli individuali attorno ai quali la Roma di Gasperini costruirà la sua partita. La vittoria manca da undici giornate in casa Cremo, ma ciò non deve togliere entusiasmo e spirito battagliero ai grigiorossi. Servirà anche il giusto approccio alla partita, perché troppe volte contro le big si è vista una Cremonese timorosa nella fase iniziale, schiacciata dagli avversari, con tanto di gol incassato nei primi venti minuti a indirizzare la contesa.

Nicola dovrà gestire per l’ennesima volta una situazione difficile, tra infortuni, elementi non al meglio e giocatori con scarsa autonomia nelle gambe perché rientrati da poco. L’allenatore preferisce vedere questo tipo di situazioni come un’opportunità per mettersi in mostra per chi di solito gioca di meno e sarà chiamato a sostituire chi sarà assente o non riuscirà a scendere in campo dal primo minuto.

Davanti ad Audero, in difesa dovrebbero partire titolari Terracciano, Luperto e Folino, considerata la pesante assenza di Baschirotto e lo scarso minutaggio nelle gambe dei rientranti Bianchetti, Ceccherini e Faye. Sugli esterni si dovrebbero vedere Zerbin e Barbieri, visto che Pezzella non è al meglio per un problema accusato in settimana e Floriani Mussolini è indisponibile. In mezzo al campo con Thorsby e Maleh ci sarà uno tra Grassi e Payero. In attacco, invece, sarà ballottaggio tra Vardy e Bonazzoli per fare coppia con Djuric.

