A Roma una Cremonese viva: risultato troppo severo, ma i dettagli fanno la differenza

Settantacinque minuti di livello, poi il calo nel finale. Alcune occasioni sprecate e due disattenzioni vengono pagate a caro prezzo dalla Cremonese, che perde 3-0 contro la Roma, un risultato troppo rotondo per quanto visto nei 90 minuti dell’Olimpico.

I grigiorossi partono con attenzione difensiva e personalità nel palleggio. Il primo squillo giallorosso al 25’, grazie al cross di Zaragoza sul quale irrompe di testa Luperto che, per anticipare Pellegrini, rischia di sorprendere Audero. Al 35’ la più grande chance del primo tempo è di Mancini, che salta più in alto di Pezzella e colpisce la traversa, sulla respinta Pellegrini ci prova in rovesciata, trovando la respinta dello stesso Pezzella.

Nella ripresa Gasperini vira sul 4-2-3-1, ma la Roma passa su palla inattiva. Angolo battuto da Pellegrini, Sanabria buca l’intervento, ne approfitta Cristante che di testa sblocca la contesa. Sulle ali dell’entusiasmo i giallorossi vanno a caccia del raddoppio, e lo sfiorano con Ndicka, che però trova sulla sua strada i guantoni di Audero. Al 77’ il 2-0 arriva ancora su corner: Cristante tocca di tacco sul primo palo, Ndicka sbuca tra i tre difensori grigiorossi e col piattone non sbaglia. La Cremo a questo punto si costruisce una chance enorme per riaprirla: Thorsby di testa, su rinvio di Audero, trova Djuric, sponda per Bonazzoli che serve in profondità Vardy, ma il bomber inglese viene chiuso in uscita da Svilar. Nel finale la Roma cala il tris con Pisilli, che sfrutta il rimpallo tra Folino e Malen per il 3-0 finale.

Un passivo che non rende merito alla Cremonese che, anche nella sconfitta, ha dimostrato di essere viva, con passi in avanti tangibili. E’ mancata però la concretezza nei dettagli per indirizzare la partita. Grigiorossi che dovranno mettersi alle spalle rapidamente il ko dell’Olimpico, domenica 1° marzo allo Zini arriva il Milan.

