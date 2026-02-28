I pronostici dei cremonesi in vista della partita contro il Milan

Cremonese-Milan, in centro città non si parla d’altro. Tra speranze, pronostici, scaramanzia, abbiamo raccolto le sensazioni dei cremonesi, in vista della sfida tra i grigiorossi e i rossoneri.

Tutti hanno ancora nel cuore e negli occhi l’impresa dell’andata a San Siro compiuta dalla squadra di Nicola. C’è chi si augura di poter conquistare un altro successo storico, chi si accontenterebbe di un pareggio e chi invece si augura il massimo sostegno alla squadra, a prescindere dal risultato. L’arrivo a Cremona di uno dei club più blasonati d’Italia come il Milan è comunque un evento al quale tantissimi assisteranno dal vivo.

“Mi auguro che vinca la Cremonese, visto il bisogno di punti in classifica – dice una tifosa che domani vedrà la gara dal settore Distinti -. Il Milan è sicuramente una squadra più forte e in trasferta non ha mai perso, speriamo che la gara possa finire almeno con un pareggio”.

“Abbiamo gli attributi per poter fare bene – spiega un appassionato a passeggio nei pressi del Duomo di Cremona -. Poi nella vita bisogna accettare tutto. Io, anche se non sono un grande appassionato di calcio, sono contento e penso che la Cremonese ce la possa fare. Certo con il Milan non è facile, ma bisogna avere fiducia”.

“Siamo tutti consapevoli di quale possa essere il pronostico realistico – racconta una tifosa grigiorossa -, ma io ho fiducia nelle possibilità della Cremo, visto che all’andata aveva conquistato un risultato straordinario”.

