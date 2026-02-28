Cremonese
Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
Rossoneri senza reti allo stadio Zini di Cremona nelle ultime tre uscite. Fra Davide Nicola e Massimiliano Allegri undicesimo incontro ufficiale
La Cremonese si prepara alla sfida proibitiva contro il Milan. Ecco numeri, precedenti, statistiche e curiosità sulla partita tra grigiorossi e rossoneri.
- I precedenti ufficiali a Cremona fra le due squadre sono 10: 2 vittorie grigiorosse (ultima 1-0, Serie A 1994/95), 4 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2022/23) e 4 successi rossoneri (ultimo 0-2, Serie A 1993/94).
- Milan senza reti allo Zini nelle ultime 3 uscite: l’ultima marcatura rossonera a Cremona firmata da Marco Simone al 20’ di Cremonese-Milan 0-2, settembre 1993 in Serie A, da allora digiuno di 340’.
- Cremonese squadra della Serie A che concede più reti nei primi 15’ di gioco (7, come il Sassuolo).
- Cremonese senza successi dal 7 dicembre scorso (Cremonese-Lecce 2-0): da allora per i grigiorossi 4 pareggi ed 8 sconfitte nelle successive 12 giornate.
- Milan squadra della Serie A che segna più reti negli ultimi 15’ del primo tempo recuperi inclusi (9, come l’Inter) e dal 46’ al 60’ (10, come il Bologna).
- Milan squadra della Serie A che effettua meno sostituzioni (100 delle 130 a disposizione).
- Milan squadra della Serie A 2025/26 con più rigori a favore (7).
- Milan una delle 4 squadre della Serie A che non ha ancora beneficiato di espulsioni avversarie (assieme a Lecce, Verona e Torino).
- Milan ancora imbattuto in trasferta: l’ultima sconfitta esterna per i rossoneri in Serie A risale al 18 maggio scorso (Roma-Milan 3-1, stagione 2024/25).
- Fra Davide Nicola e Massimiliano Allegri 11° incontro ufficiale: nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio 6-1, con 3 pareggi a chiudere il bilancio. Squadre di Allegri sempre in gol, per un totale di 23 reti totali.
