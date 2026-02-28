Ultime News

Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità

Rossoneri senza reti allo stadio Zini di Cremona nelle ultime tre uscite. Fra Davide Nicola e Massimiliano Allegri undicesimo incontro ufficiale

Baschirotto esulta dopo il gol siglato nel match d'andata contro il Milan
La Cremonese si prepara alla sfida proibitiva contro il Milan. Ecco numeri, precedenti, statistiche e curiosità sulla partita tra grigiorossi e rossoneri.

  • I precedenti ufficiali a Cremona fra le due squadre sono 10: 2 vittorie grigiorosse (ultima 1-0, Serie A 1994/95), 4 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2022/23) e 4 successi rossoneri (ultimo 0-2, Serie A 1993/94).
  • Milan senza reti allo Zini nelle ultime 3 uscite: l’ultima marcatura rossonera a Cremona firmata da Marco Simone al 20’ di Cremonese-Milan 0-2, settembre 1993 in Serie A, da allora digiuno di 340’.
  • Cremonese squadra della Serie A che concede più reti nei primi 15’ di gioco (7, come il Sassuolo).
  • Cremonese senza successi dal 7 dicembre scorso (Cremonese-Lecce 2-0): da allora per i grigiorossi 4 pareggi ed 8 sconfitte nelle successive 12 giornate.
  • Milan squadra della Serie A che segna più reti negli ultimi 15’ del primo tempo recuperi inclusi (9, come l’Inter) e dal 46’ al 60’ (10, come il Bologna).
  • Milan squadra della Serie A che effettua meno sostituzioni (100 delle 130 a disposizione).
  • Milan squadra della Serie A 2025/26 con più rigori a favore (7).
  • Milan una delle 4 squadre della Serie A che non ha ancora beneficiato di espulsioni avversarie (assieme a Lecce, Verona e Torino).
  • Milan ancora imbattuto in trasferta: l’ultima sconfitta esterna per i rossoneri in Serie A risale al 18 maggio scorso (Roma-Milan 3-1, stagione 2024/25).
  • Fra Davide Nicola e Massimiliano Allegri 11° incontro ufficiale: nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio 6-1, con 3 pareggi a chiudere il bilancio. Squadre di Allegri sempre in gol, per un totale di 23 reti totali.

