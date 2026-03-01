Serve una Cremo indiavolata per ottenere un'altra impresa contro il Milan

“Dobbiamo ritrovare quella spavalderia che ti fa esprimere senza pensare troppo”, queste le parole di Davide Nicola alla vigilia di Cremonese-Milan. Un concetto sottolineato a più riprese dal tecnico dei grigiorossi, che vuole rivedere da parte dei suoi giocatori quell’atteggiamento che nella prima parte di stagione aveva permesso di ottenere risultati oltre ogni più rosea aspettativa. A cominciare proprio dal match d’andata contro i rossoneri, con l’epica vittoria a San Siro alla prima giornata.

E’ quello lo spirito che Nicola vuole vedere in campo (calcio d’inizio alle ore 12:30), mettendo da parte tutte le preoccupazioni che hanno caratterizzato le uscite più recenti. Preoccupazioni dettate da una lunga serie di partite senza vittoria, arrivata a quota dodici, con tanto di aggancio in classifica della Fiorentina, ora appaiata a 24 punti alla Cremo e al Lecce, che ieri è stato sconfitto 3-1 sul campo dell’ambizioso Como di Fabregas.

Nicola vuole che la sua squadra scenda in campo senza pensare alla graduatoria, con la testa libera da cattivi pensieri, animata dalla ferocia agonistica di chi vuole compiere un’altra impresa, che potrebbe segnare una svolta per la stagione.

Anche il Milan è determinato al massimo, voglioso di riscattare il ko incassato tra le polemiche contro il Parma nell’ultimo turno, ma anche di vendicare la sconfitta con la Cremo dell’andata. Allegri nonostante i tanti diffidati non farà sconti e non terrà nessuno a riposo, poco importa se dopo il match con la Cremonese arriverà il derby contro l’Inter. E anche Nicola vuole trarre il massimo possibile in termini di punti dall’incontro con i rossoneri, per poi tuffarsi nelle ultime undici giornate, costellate di scontri diretti che decideranno chi riuscirà a ottenere l’obiettivo salvezza.

Oltre a Collocolo, con il Milan non ci saranno Baschirotto e Moumbagna. Nel suo 3-5-2 iniziale, davanti ad Audero, il tecnico Nicola dovrebbe schierare Terracciano, Luperto e uno tra Folino e Bianchetti. Sulle corsie esterne, Pezzella agirà a sinistra, mentre a destra ci sarà uno tra Barbieri e Zerbin. In mezzo al campo dovrebbero partire dal primo minuto Thorsby, l’ex rossonero Bondo e Maleh, con Vandeputte, Grassi e Payero in panchina pronti a dare il loro contributo a gara in corso. Riguardo l’attacco, si dovrebbe tornare alla coppia composta da Vardy e Bonazzoli, ma attenzione all’alternativa Djuric, che potrebbe dare più fisicità e abilità nei duelli aerei al reparto. Allo stadio Zini ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e servirà una Cremo indiavolata per conquistare un’altra impresa contro il Milan.

