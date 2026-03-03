Portesani: nella città della musica si ricordino i luoghi del Mozart "cremonese"

“Definire e rendere pubblico, con urgenza, un programma di iniziative dedicate al passaggio di Mozart a Cremona nell’anno 2026” , ma soprattutto “valutare l’apposizione di una lapide o di un segno commemorativo permanente nei luoghi storicamente documentati del soggiorno mozartiano”. E’ quello che chiede un ordine del giorno depositato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale a firma di Alessandro Portesani capogruppo di ‘Novità a Cremona’ .

Nello stesso documento si impegna il Sindaco e la Giunta: “a coinvolgere il Museo del Violino, il Conservatorio Monteverdi, il Teatro Ponchielli e le altre istituzioni culturali cittadine in un progetto coordinato che metta in relazione la figura di Mozart con la tradizione liutaria cremonese e riferire in Commissione Cultura, entro 60 giorni, sulle iniziative programmate”.

“Sarebbe culturalmente e simbolicamente grave che proprio Cremona, capitale mondiale della liuteria e città universalmente identificata con la tradizione degli strumenti ad arco, risultasse priva di un’iniziativa strutturata nell’anno del 270° anniversario della nascita di Mozart”, spiega il capogruppo di Novità a Cremona.

“Cremona – aggiunge ancora Portesani – non può permettersi di apparire come l’unica città del viaggio mozartiano priva di un segno commemorativo o di una programmazione dedicata; la memoria storica, quando sostenuta da scelte culturali consapevoli, rafforza l’identità della città, ne consolida il posizionamento internazionale e produce ricadute culturali e turistiche concrete”.

“La valorizzazione della tappa mozartiana risulta coerente con il percorso di consolidamento dell’identità musicale della città e con la prospettiva della candidatura di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029, che richiede coerenza, visione e capacità di valorizzare il proprio patrimonio storico e simbolico”, così conclude il capogruppo di ‘Novità a Cremona’.

