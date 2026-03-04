Confcommercio e CremonaBricks: collaborazione nel segno della città

In occasione di Cremona & Bricks 2026, in programma il 14 e 15 marzo presso CremonaFiere, prende forma una collaborazione speciale tra Confcommercio Provincia di Cremona e l’associazione CremonaBricks, unita da un valore comune: l’attenzione e l’impegno verso la città di Cremona.

Così come Confcommercio Provincia di Cremona rappresenta e sostiene ogni giorno i negozi, le attività e il tessuto economico cittadino, CremonaBricks promuove la creatività, la partecipazione e il senso di comunità attraverso il linguaggio universale dei mattoncini Lego.

Da questa visione condivisa nasce un progetto simbolico e originale: la riproduzione di Palazzo Vidoni, sede cittadina di Confcommercio, realizzata interamente con mattoncini Lego, che sarà esposta all’interno dell’area Architecture durante l’evento.

Un’opera che unisce passione, territorio e collaborazione, e che racconta in modo creativo il legame tra associazioni, cittadini e città, trasformando un edificio simbolo in un messaggio di comunità e appartenenza.

© Riproduzione riservata