Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia

Non è solo nuoto, è una sfida estrema contro i limiti del corpo umano. Nel nord della Finlandia, dove l’inverno non perdona, i colori della Canottieri Baldesio hanno brillato tra i ghiacci di Oulu in occasione dei Winter Swimming World Championships. Oltre 2.000 atleti da tutto il mondo si sono tuffati in una piscina letteralmente scavata nella banchisa, con temperature dell’acqua costantemente sotto lo zero. In questo scenario surreale, l’Italia – e Cremona in particolare – ha dettato legge.

Il protagonista assoluto della spedizione è Alessandro Corsini. L’atleta baldesino ha firmato un’impresa che resterà negli annali del nuoto in acque gelide, conquistando ben tre medaglie d’oro nello stile libero. Corsini ha sbaragliato la concorrenza nei 25, 50 e 100 metri, ma è sulla distanza più lunga che ha compiuto il capolavoro: oltre al titolo iridato, ha siglato il nuovo record mondiale, dimostrando una gestione dello shock termico e una potenza atletica fuori dal comune.

Non è stato da meno Walter D’Angelo, veterano delle competizioni ice e colonna portante della Baldesio. D’Angelo ha confermato di appartenere all’élite mondiale della rana, portando a casa due medaglie pesantissime: oro nei 25 metri rana e argento nei 50 metri rana.

Le prestazioni di Corsini e D’Angelo non sono solo successi personali, ma certificano la Baldesio come centro d’eccellenza internazionale per questa disciplina tanto spettacolare quanto dura. Portare l’Italia (e il nome di Cremona) sul gradino più alto del podio in un contesto così competitivo è la dimostrazione che, contro il gelo polare, il talento e la preparazione dei nostri atleti non temono confronti.

