Tangenziale di Dovera, incontro con l'assessore regionale Terzi: trovati i fondi mancanti

“Siamo soddisfatti, è stato un lavoro di tutto il territorio“.

Così commenta il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani l’incontro organizzato per questa mattina, in videoconferenza, dedicato al progetto della tangenziale di Dovera, infrastruttura attesa da anni per alleggerire il traffico che oggi attraversa il centro abitato.

Alla riunione erano presenti l’Assessorato alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia, con l’assessore Claudia Terzi e il dirigente Carmine D’Angelo; la Provincia di Cremona, rappresentata dal presidente e dal dirigente Giulio Biroli; il Comune di Dovera, con il sindaco Mirko Signoroni; e i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari.

Il confronto ha consentito di compiere un passo avanti significativo nella definizione del percorso che potrà portare alla realizzazione dell’opera.

Punto di partenza, la verifica della disponibilità del territorio a contribuire alla copertura dei circa 5 milioni di euro mancanti per completare il quadro economico, con risposta positiva: il Comune di Dovera è pronto a stanziare 500 mila euro, mentre la Provincia di Cremona ha indicato la possibilità di contribuire con 1 milione.

Rimangono quindi da coprire 3,5 milioni, che potrebbero essere garantiti da un ulteriore intervento di Regione Lombardia, che considera la tangenziale un’opera prioritaria. Il contributo regionale non comporterebbe modifiche al Piano Lombardia – il cosiddetto “Piano Marshall” – e verrebbe individuato tramite strumenti dell’assessorato al Bilancio.

“Ringrazio e apprezzo lo sforzo territoriale – ha commentato l’Assessore Terzi – di Comune di Dovera, Provincia di Cremona e dei consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari”.

“Il passo avanti compiuto oggi dimostra che, quando le istituzioni lavorano insieme con responsabilità e spirito di collaborazione, anche gli obiettivi più complessi possono trovare una strada concreta – sottolinea invece il Presidente Mariani -: la tangenziale di Dovera è un’opera attesa da tempo e rappresenta una risposta importante ai problemi di traffico e qualità della vita del centro abitato”.

“Un anno fa si parlava, a mio avviso impropriamente, di una presunta frattura nel territorio – aggiunge -; oggi invece dimostriamo che il territorio sa fare squadra: Provincia di Cremona, Comune di Dovera, Regione Lombardia e consiglieri regionali hanno lavorato nella stessa direzione, mettendo a disposizione competenze e risorse. La disponibilità della Provincia a contribuire con un milione di euro e quella del Comune a fare la propria parte sono un segnale concreto di responsabilità istituzionale. Allo stesso modo è importante l’attenzione della Regione, con cui prosegue un dialogo costante per completare il quadro delle risorse necessarie”.

“Ora il percorso è più chiaro – conclude il Presidente – e il lavoro condiviso si conferma la strada giusta per portare avanti le infrastrutture di cui le nostre comunità hanno bisogno”.

Durante l’incontro è stato condiviso anche l’orientamento di procedere con un appalto integrato, soluzione che ridurrebbe i tempi e limiterebbe l’insorgere di varianti progettuali; il cronoprogramma ipotizzato colloca l’avvio dei lavori tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028.

Dal punto di vista tecnico sarà ora necessario aggiornare il progetto, intervenendo in particolare sull’eliminazione di un sovrappasso e sull’adeguamento dei prezzi in seguito agli aumenti registrati negli ultimi anni.

Il prossimo passaggio sarà la definizione di un accordo vincolante tra Provincia di Cremona e Comune di Dovera, mentre i tecnici procederanno con gli aggiornamenti progettuali. Parallelamente proseguirà l’azione politica per garantire la copertura delle risorse mancanti.

“La disponibilità della Regione e lo sforzo della Provincia e del Comune di Dovera per far fronte all’aumento dei costi – afferma poi il consigliere regionale Matteo Piloni – sono un passo avanti decisivo verso la realizzazione di un’opera attesa dai cittadini, alle prese con un traffico ormai insostenibile. Un risultato frutto di un lavoro di squadra che, mi auguro, prosegua già con il prossimo assestamento di bilancio regionale anche su altre necessità infrastrutturali del territorio”.

“Il finanziamento della tangenziale di Dovera, opera molto attesa dal Cremasco, è un’ottima notizia – conferma il collega Riccardo Vitari -. Si tratta di un’infrastruttura che migliorerà la fluidità del traffico e la qualità della vita, riducendo il peso dei flussi veicolari che oggi attraversano il centro abitato. Come Lega avevo presentato personalmente, lo scorso dicembre, un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale. Grazie all’impegno condiviso delle forze politiche in Regione e alla collaborazione con Provincia e Comune, oggi si compie un passo avanti concreto. Con i contributi che verranno stanziati dalla Giunta Fontana in sede di assestamento, insieme alle risorse di Provincia e Comune, l’obiettivo realistico è avviare l’opera entro l’inizio del 2028“.

“Sono ampiamente soddisfatto del risultato raggiunto, che dimostra come dialogo e confronto tra istituzioni possano portare a risultati concreti – conclude il Sindaco di Dovera, Mirko Signoroni -. Quando c’è volontà di collaborare, al di là dei diversi colori politici, gli obiettivi per il territorio si raggiungono. La tangenziale nasce per il territorio e va letta in quest’ottica. È quindi giusto che anche Provincia e Comune facciano la loro parte dal punto di vista economico. L’infrastruttura insiste sul territorio comunale, ma ha una valenza molto più ampia, inserendosi lungo la SP 472, ex S.S. Bergamina, che collega le province di Lodi e Bergamo. Quello di oggi non è un traguardo, ma un passaggio importante. Il lavoro deve proseguire: l’obiettivo è chiudere tutti i passaggi entro l’anno, così da rispettare il cronoprogramma condiviso con l’assessore regionale Claudia Terzi e arrivare alla realizzazione dell’opera nell’ambito del Piano Lombardia“.

© Riproduzione riservata