Cremonese, doppia seduta di allenamento a Torre Boldone verso la Fiorentina

I primi allenamenti del ritiro, verso un match chiave della stagione. La Cremonese prepara la sfida di lunedì sera contro la Fiorentina a Torre Boldone, una gara fondamentale in chiave salvezza. Per i grigiorossi è stata una giornata di lavoro intenso, con una doppia seduta di allenamento: la prima al mattino alle 10:30 e la seconda nel pomeriggio alle 15:30.

La squadra sta preparando con attenzione una partita che potrebbe pesare molto sul prosieguo della stagione. Il confronto con la Fiorentina rappresenta anche l’occasione per riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno a Lecce. Inoltre la gara dello Zini assume anche il sapore della rivincita dopo il match di andata, quando i viola riuscirono a conquistare i tre punti in pieno recupero grazie a un gol di Moise Kean. Proprio l’attaccante della Nazionale è in dubbio per la sfida di lunedì. Le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali e non è certo che riesca a scendere in campo a Cremona.

Intanto la Fiorentina nella serata di giovedì è scesa in campo per l’andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow. I viola si sono imposti per 2-1 grazie a un rigore trasformato da Gudmundsson nei minuti di recupero. Nonostante il tentativo di gestire le energie, Vanoli ha comunque dovuto schierare diversi giocatori potenzialmente titolari.

La Cremonese invece proseguirà il proprio piano di allenamenti domani, sabato 14 marzo, facendo rientro in città domenica. Sul fronte infermeria programma personalizzato per Baschirotto, sicuramente assente contro la Fiorentina e da valutare verso la trasferta di Parma, e Collocolo. Sarà poi certa l’assenza di Pezzella, squalificato. A prescindere dalle disponibilità, ai grigiorossi servirà una prestazione di livello per provare a uscire dalla zona retrocessione dopo una sola giornata di campionato.

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