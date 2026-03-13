Cremonese: Temelin e Vardy, incontro tra bomber nel ritiro di Torre Boldone

L’incontro tra un bomber della Cremonese del passato e un bomber della Cremonese di oggi. E’ quello che è avvenuto a Torre Boldone, località in provincia di Bergamo dove i grigiorossi allenati da Davide Nicola stanno trascorrendo qualche giorno di ritiro, in preparazione al cruciale scontro salvezza contro la Fiorentina in programma lunedì sera allo stadio Zini.

Gli attaccanti in questione sono Gianluca Temelin e Jamie Vardy. E’ stato il primo a rendere pubblico l’incontro, tramite un post sul proprio profilo Instagram. Una foto uno accanto all’altro, con Temelin che ha scritto: “Jamie Vardy, un ragazzo qualunque di Sheffield, oggi è tra i calciatori più famosi del mondo. Solo qualche anno fa non avrebbe neanche potuto immaginare che “un operaio che faceva i turni in fabbrica, viveva a casa con i genitori e segnava qualche gol in una squadra di dilettanti senza pretese” sarebbe diventato una delle più grandi star della Premier League. La sua è una vera fiaba di successo e di riscatto. Come dico sempre mai mollare… Forza Cremonese!”.

Temelin ha vestito la maglia grigiorossa per due stagioni, in Serie C1, dal 2007 al 2009, totalizzando in gare ufficiali 59 presenze e 25 gol. Terminata la carriera da calciatore ha intrapreso quella da allenatore, lavorando negli ultimi anni anche nel settore giovanile grigiorosso.

Temelin, che in agosto festeggerà 50 anni, vive in provincia di Bergamo e non si è voluto perdere la possibilità di vedere all’opera in allenamento un campione come Vardy, con tanto di foto ricordo scattata assieme al termine della seduta di lavoro mattutina.

