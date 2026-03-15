Chiara Pedroni tra le protagoniste della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi

Si sono chiuse le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con una spettacolare cerimonia al Cortina Curling Olympic Stadium, lo stesso che in questi giorni ha ospitato le gare di wheelchair curling.

Si sono spenti così, domenica sera, i bracieri Paralimpici a Milano e a Cortina, e la bandiera paralimpica è stata ammainata per il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l’edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.

Tra i protagonisti della cerimonia, la cremonese Chiara Pedroni, campionessa di danza su sedia a rotelle, che ha preso parte alle suggestive coreografie che hanno impreziosito la cerimonia.

La “Bellezza della Diversità” è stato il tema della serata, scandita dalla sfilata degli atleti, dall’inno d’Italia cantato da Arisa, dall’ingresso del Tricolore portato da sei atleti paralimpici, tra cui due tra i più rappresentativi campioni dello sport italiano: Simone Barlaam e Martina Caironi.

A chiudere la serata è stata la festa finale con l’esibizione dal vivo dei Planet Funk.

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