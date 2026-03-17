Caso Pedrabissi: sette anni all'ex funzionaria di banca per maxi truffa alle due anziane

Sette anni e 10.000 euro di multa. E’ la sentenza emessa dal collegio del tribunale di Cremona nei confronti di Cristina Pedrabissi, 57 anni, ex funzionaria della banca Credito Emiliano, a processo per aver raggirato due anziane sorelle cremonesi, Giordana e Marise Zanardi, 92 e 90 anni, entrambe di Casalbuttano, ospiti di Cremona Solidale e decedute nel 2020, a distanza di sei mesi l’una dall’altra.

L’imputata, per la quale il pm Francesco Messina aveva chiesto sette anni e 20.000 euro di multa, è stata riconosciuta colpevole di truffa aggravata e autoriciclaggio per le condotte successive al 2018 (le precedenti sono prescritte).

Pedrabissi, dopo essere riuscita a guadagnare la fiducia delle due vittime, sole e in precarie condizioni di salute, le aveva truffate, spolpando il loro patrimonio di oltre due milioni di euro nell’arco temporale di una decina di anni.

Assolte le altre tre imputate: Carmen Bolzani, madre della Pedrabissi (il pm aveva chiesto tre anni, sei mesi e 5.000 euro di multa); Irene Bodini, madre di Maurizio Merlini, il marito della Pedrabissi scomparso a febbraio del 2025 (il pm aveva chiesto tre anni, quattro mesi e 4,200 euro di multa) e Andrea, la figlia che Merlini ha avuto dal primo matrimonio (il pm aveva chiesto due anni, dieci mesi e 4,200 euro di multa).

Tutte e tre, difese, dall’avvocato Paolo Bregalanti, dovevano rispondere di riciclaggio per aver beneficiato di bonifici, assegni circolari e polizze vita, ingenti somme di denaro transitate sui loro conti correnti.

Pedrabissi era difesa dagli avvocati Stefano Aterno e Ernesto Belisario di Roma, mentre parte civile si è costituito Leonardo Ardigò, erede non diretto di Marise, assistito dall’avvocato Roberto Peccianti, che ha chiamato in causa Credem come responsabile civile.

Come risarcimenti, i giudici hanno condannato in solido tra loro Pedrabissi e il Credem, responsabile civile, a risarcire i danni ad Ardigò, erede indiretto di Marise, fissando una provvisionale di 50.000 euro. La Pedrabissi è stata anche condannata a risarcire i danni alla banca, parte civile, con una provvisionale di 70.000 euro.

Infine i giudici hanno trasmesso gli atti alla procura affinche indaghi per falsa testimonianza nei confronti di Tranquillo Parati, consulente finanziario Fideuram, e Marco Mascarini.

© Riproduzione riservata