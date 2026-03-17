Dopo il ko con la Fiorentina, Cremo subito al lavoro: allenamento diretto da Nicola

Allenamento agli ordini di mister Davide Nicola per la Cremonese. Il giorno dopo la brutta sconfitta nello scontro diretto salvezza contro la Fiorentina, i grigiorossi si sono rimessi subito al lavoro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. E a dirigere la seduta c’era come sempre Davide Nicola, che dunque al momento resta alla guida.

La Cremo si deve preparare in fretta per il prossimo impegno di campionato di Serie A, perché sabato prossimo (21 marzo) alle ore 15 si scenderà subito in campo allo stadio Tardini per affrontare il Parma, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Gli emiliani hanno 34 punti in classifica (10 in più rispetto ai grigiorossi), ma sono reduci da una brutta sconfitta, un 4-1 sul campo del Torino che Pellegrino e compagni vorranno sicuramente riscattare immediatamente.

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