Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore della Cremonese. A comunicarlo è lo stesso club grigiorosso: “U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra. La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro”.

Classe ’67, nato a Bellinzona, in Svizzera, da una famiglia originaria di Giulianova, Marco Giampaolo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha iniziato nel 2000 la sua carriera da allenatore, prima con il ruolo di vice nel Pescara, poi nel Giulianova e nel Treviso.

Il suo primo incarico da capo allenatore è stato all’Ascoli, tra il 2004 e il 2006, riuscendo a salvare la squadra in Serie A. Successivamente, Giampaolo ha allenato Cagliari (trovando un’altra salvezza, per poi essere esonerato), Siena (ottenendo ancora una salvezza), Catania, Cesena e Brescia in B.

A rilanciarlo fu proprio la Cremonese, che lo chiamò nella stagione 2014-2015 in Lega Pro per sostituire Mario Montorfano. Un campionato concluso con un buon ottavo posto, tanto da richiamare di nuovo l’attenzione di un club della massima serie, vale a dire l’Empoli. E, nonostante un contratto in essere, la società grigiorossa lasciò partire l’allenatore di Bellinzona per approdare in A nel club toscano. Con la Cremonese, quindi, dal 2016 Giampaolo ha una sorta di debito di riconoscenza per essere stato rilanciato e poi liberato ritornando a lavorare in Serie A.

Negli ultimi anni, Giampaolo ha guidato sempre in Serie A Sampdoria, Milan, Torino e, nella stagione scorsa, il Lecce, conquistando la salvezza, ma andandosene al termine del campionato.

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