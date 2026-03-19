Università, accademie e ITS: il Salone dello Studente fa tappa al Ghisleri

Facoltà umanistiche o scientifiche, università, accademie, ITS oppure, più semplicemente, l’ingresso diretto nel mondo del lavoro. Per molti studenti, al termine dei cinque anni di scuola superiore, il diploma apre un interrogativo: cosa voglio fare da grande?

Per aiutare i ragazzi a orientarsi tra i tanti percorsi disponibili in provincia di Cremona, torna anche quest’anno il “Salone dello Studente Young”, iniziativa itinerante organizzata dal Servizio Informagiovani e giunta alla sua 30esima edizione.

Dopo le prime tappe al liceo Stradivari, al Polo Romani di Casalmaggiore e all’Istituto Torriani, il progetto è approdato all’Istituto Ghisleri di Cremona, con tavoli informativi, striscioni e materiale dedicato.

Nella palestra della scuola gli studenti hanno potuto confrontarsi direttamente con docenti, referenti e universitari: un’occasione concreta per raccogliere informazioni, chiarire dubbi e individuare con maggiore consapevolezza il proprio “nord”.

“Abbiamo qui tutte le università del territorio, oltre agli Istituti Tecnici Superiori – ITS Cantieri dell’Arte e ITS Academy – e ad alcune accademie” spiega la Dirigente Scolastica Lorenza Badini.

“I dati di Eduscopio mi hanno stupita – aggiunge -: l’anno scorso il 13,2% dei diplomati ha scelto facoltà umanistiche. Oltre ai percorsi classici come Economia, Architettura e Ingegneria – quest’ultima particolarmente affine all’indirizzo CAT – su richiesta degli studenti abbiamo ospitato nuovamente anche i referenti delle professioni sanitarie. Insomma, un ventaglio molto ampio di opportunità“.

104 gli studenti coinvolti dall’iniziativa, provenienti sia dai corsi diurni sia dal serale.

Il prossimo appuntamento del Salone dello Studente è fissato al liceo classico e linguistico Manin, in programma martedì 31 marzo.

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