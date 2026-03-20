Morte Bossi, Lega cremonese: "E' stato visionario e carismatico uomo politico"

Il gruppo politico della Lega di Cremona, in una nota, esprime il proprio cordoglio a seguito della notizia della morte di Umberto Bossi. “La Lega Lombarda Provinciale di Cremona si stringe nel dolore per la scomparsa del suo fondatore, Umberto Bossi” si legge nel documento.

“In queste ore, gli esponenti del movimento esprimono un profondo senso di vuoto per la perdita di Umberto, visionario e carismatico uomo politico, che negli anni ottanta fondo’ e diede forma al nostro progetto politico portando la Lega ad inserirsi radicalmente nell’assetto istituzionale del Paese”.

“La famiglia leghista rende omaggio al suo “Capo”, così lo chiamavamo e vogliamo continuare a chiamarlo, riconoscendogli per sempre il merito storico di aver innescato la passione politica di intere generazioni” continuano i leghisti cremonesi.

“Bossi sarà ricordato come il leader che ha guidato la battaglia autonomista, secessionista e federalista al centro del dibattito politico nazionale e internazionale. A Umberto va il nostro ringraziamento più sentito per tutto” conclude il Carroccio.

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