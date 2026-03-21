Esordio vincente per Marco Giampaolo, la Cremonese sbanca Parma: 2-0

Un successo strepitoso, in un momento delicato della stagione. La Cremonese vince 2-0 a Parma grazie alle reti di Maleh e Vandeputte. Esordio vincente per Marco Giampaolo, che inizia con una vittoria la sua seconda avventura in grigiorosso.

Al 6’ Grassi trova Vandeputte in profondità, il belga si fa metà campo palla al piede e calcia col mancino, Suzuki mette in corner. Al 20’ Pezzella crossa dalla sinistra, Bonazzoli prova la rovesciata, mira di poco alta. L’arbitro aveva comunque fischiato fallo in attacco per una spinta dello stesso Bonazzoli. Al 23’ Bonazzoli trova il gol del vantaggio, ma la rete viene immediatamente annullata per un fuorigioco precedente di Zerbin. Al 26’ si vedono anche i padroni di casa con il tiro di Pellegrino da fuori, palla a lato. Al 30’ cross dalla sinistra di Vandeputte, Bonazzoli colpisce di testa, Suzuki blocca. Al 44’, su sviluppi di calcio di punizione dalla trequarti, Troilo anticipa tutti di testa, ma mette alto.

Nell’intervallo Giampaolo sostituisce Zerbin, al suo posto Barbieri. Il primo squillo della ripresa è di Ondrejka, che calcia debole da fuori, Audero blocca. Al 54’ la Cremo passa: dopo una respinta della difesa dei ducali Maleh prova la gran botta da fuori col mancino, la palla si insacca nell’angolino alle spalle di Suzuki per l’1-0. Cuesta corre ai ripari inserendo Oristanio e Nicolussi Caviglia, passando al 4-2-3-1. Al 65’ Giampaolo inserisce anche Vardy e Payero per Bonazzoli e Sanabria. Dopo neanche due minuti gli effetti si vedono in campo: Vardy viene servito da Payero, filtrante per Vandeputte che, tutto solo davanti a Suzuki trova il suo primo gol in Serie A e soprattutto la rete del 2-0. Il Parma a questo punto si sbilancia alla ricerca della rete per riaprire il match, ma la Cremo si difende con grande ordine. Fino al minuto 84, quando Nicolussi Caviglia ci prova a giro col mancino sfiorando il palo. E’ l’ultima emozione dell’incontro che termina 2-0.

Cremonese che sale a quota 27 punti, agganciando momentaneamente il Lecce, impegnato domani, domenica 22 marzo, in trasferta contro la Roma. Grigiorossi che torneranno in campo, dopo la sosta, domenica 5 aprile allo Zini contro il Bologna.

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