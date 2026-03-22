Banco Elementare, partenza da record: raccolta e partecipazione oltre le attese

La prima giornata del “Banco Elementare”, andata in scena sabato 21 marzo nella galleria del Centro Commerciale Cremona Po, ha confermato la forza di un’iniziativa che, alla nona edizione, continua a coinvolgere e crescere.

Promosso da Anap Confartigianato Cremona, il progetto ha fatto registrare un risultato da record in termini di raccolta, il migliore nelle nove edizioni già nella prima giornata di iniziativa. Determinante la risposta dei cittadini, ma anche il contributo dei più piccoli: i bambini delle classi quinte della scuola primaria Don Primo Mazzolari, impegnati come veri e propri “ambasciatori” accanto ai volontari, hanno saputo coinvolgere con entusiasmo e naturalezza i clienti del supermercato.

“È un bilancio molto positivo. In nove anni abbiamo sostenuto più di 40 istituti scolastici – sottolinea il presidente di Anap Alceste Bartoletti presente in prima persona con accanto il vicepresidente Palmiro Fanti -. I bambini sono stati bravissimi, molto educati e soprattutto molto convincenti, un grande risultato”.

Tra i materiali raccolti, soprattutto prodotti per la didattica come pennarelli, matite, gomme, risme di carta, ma anche articoli per l’igiene scolastica, come fazzoletti e saponi, indicati direttamente dagli insegnanti. Famiglie, insegnanti e cittadini sono stati coinvolti dai piccoli volontari e si sono lasciati consigliare sui prodotti da scegliere.

Il “Banco Elementare” tornerà sabato 28 marzo, ancora nella galleria del Cremona Po, per proseguire la raccolta a favore delle scuole cremonesi.

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