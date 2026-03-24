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Cronaca

Esame della patente, tenta la truffa con microtelecamera e auricolare: denunciato

di Andrea Colla

Ad intervenire sul posto la Volante della Polizia di Stato, su segnalazione di un dipendente

Foto di repertorio
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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato un cittadino indiano di 23 anni sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici non consentiti durante l’esame per il conseguimento della patente di guida.

Il personale della Volante è intervenuto alla sede della Motorizzazione Civile cittadina dopo la segnalazione di un dipendente, insospettito da alcuni gesti anomali compiuti dal candidato durante la prova teorica.
Gli agenti, dopo aver effettuato i controlli, hanno trovato il giovane in possesso di una microtelecamera applicata al bavero della camicia e di un auricolare ricetrasmittente nascosto nel turbante.

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