Cronaca
Esame della patente, tenta la truffa con microtelecamera e auricolare: denunciato
Ad intervenire sul posto la Volante della Polizia di Stato, su segnalazione di un dipendente
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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato un cittadino indiano di 23 anni sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici non consentiti durante l’esame per il conseguimento della patente di guida.
Il personale della Volante è intervenuto alla sede della Motorizzazione Civile cittadina dopo la segnalazione di un dipendente, insospettito da alcuni gesti anomali compiuti dal candidato durante la prova teorica.
Gli agenti, dopo aver effettuato i controlli, hanno trovato il giovane in possesso di una microtelecamera applicata al bavero della camicia e di un auricolare ricetrasmittente nascosto nel turbante.
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