Centro Nazionale Autismo di Sospiro: il prossimo 8 maggio l'inaugurazione ufficiale

Novità in arrivo da Sospiro, dove il prossimo 8 maggio verrà ufficialmente inaugurato il Nuovo Centro Nazionale Autismo, alla presenza tra gli altri anche del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Nel frattempo, assecondando la richiesta del sindaco Fausto Ghisolfi, la dirigenza di Fondazione Sospiro aprirà in anteprima le porte del Centro alla cittadinanza sospirese mercoledì primo aprile alle 15.

La visita guidata ai nuovi ambienti, che sarà possibile fino alle ore 16,30, sarà preceduta dall’illustrazione delle motivazioni per le quali è stato costruito il Centro, riconosciuto dall’Istituto Superiore di Sanità come punto di riferimento italiano della rete nazionale per il trattamento delle emergenze comportamentali.

Nell’edificio troverà definita collocazione il progetto clinico unico in Europa già da anni in sperimentazione presso Fondazione Sospiro, che, con evidenze scientifiche, riesce a diminuire significativamente le problematiche comportamentali e a fronteggiare con successo quelle psicopatologiche.

Nell’occasione il sindaco Ghisolfi, il progettista arch. Davide Nolli e il presidente di Fondazione Sospiro Giovanni Scotti si alterneranno per illustrare ai presenti gli aspetti clinici, architettonici, artistici e urbanistici dell’opera.

“Ben volentieri abbiamo aderito alla richiesta del sindaco di presentare il Centro ai nostri concittadini, – ha dichiarato il presidente Scotti – perché ci sembra un bel modo di celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo che sarà il 2 aprile. Vogliamo che i sospiresi si sentano orgogliosi di una realtà così unica e che abbiano modo di conoscerla, perché una volta che verrà trasferita la parte clinica non sarà più possibile visitarla. Sarà una immersione nei valori della cura, ma anche nella bellezza dell’architettura e dell’arte”.

Nell’occasione, infatti, verrà scoperta una installazione artistica del maestro Francesco Garofalo su un’idea grafica di Francesca Lussignoli, giovane con spettro dell’autismo, e saranno illustrate le opere degli artisti Fausto Lazzari, Ireneo e Damiano Ghisolfi, Antonio Dalla Valle, Daniele Bertanzetti e Sergio Marchioni che abbelliscono l’edificio.

Il sindaco Fausto Ghisolfi ha così espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Per la comunità di Sospiro la presenza del nuovo complesso del Centro Nazionale Autismo rappresenta motivo di orgoglio per diversi motivi: il primo, quello di essere sede e riferimento di un’attività di trattamento e cura di persone fragili che da noi possono trovare sollievo ed un miglioramento della qualità della vita nell’inserimento sociale; il secondo, una decisa evoluzione dell’offerta di Fondazione Sospiro che consolida il ruolo di riferimento territoriale ad un livello sempre maggiore; e da ultimo la peculiarità dell’edificio che, per l’alto valore architettonico e ambientale, caratterizza in modo significativo il tessuto urbano“.

Per dare rilievo alla presentazione e per la concomitanza della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Centro Nazionale verrà illuminato di blu nelle serate dell’1 e del 2 aprile.

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