Al Ponchielli "La potenza della fragilità": un tributo teatrale a Chiara Galimberti

Le prove dello spettacolo “La potenza della fragilità”, in programma il 7 maggio al Teatro Ponchielli, procedono spedite nel teatro dell’oratorio Silvio Pellico di Cremona, a due passi dal Duomo in un progetto corale che coinvolge decine di persone.

Daniela Magnani, presidente dell’Associazione Giorgia da anni impegnata nel teatro integrato, racconta a CR1 tutta l’emozione di assistere alle giornate di preparazione in cui i vari gruppi, tra scuola, sport e giornalisti, si impegnano per portare in scena uno spettacolo particolarmente sentito, dedicato a Chiara Galimberti. “Spero che vedere sul palco così tante persone diverse, unite da un’idea di fragilità condivisa, sia il messaggio più forte – spiega Magnani -. Vorremmo che chi assisterà si sentisse parte dello spettacolo e imparasse a guardare le fragilità, anche quelle più evidenti, riconoscendo in esse una forza e una motivazione alla vita. Tutti abbiamo delle fragilità e capire che in loro c’è comunque una forza, una motivazione una voglia di vivere, deve dare a noi la forza, la motivazione e la voglia di vivere meglio la nostra vita”.

Un pensiero che si intreccia con la figura di Chiara Galimberti, a cui il progetto è ispirato. “Chiara sarebbe al centro del palcoscenico – prosegue la presidente – credo che sarebbe emozionatissima di essere al Ponchielli ma sarebbe anche padrona della scena perché Chiara era una prima attrice. Era un’attrice della nostra associazione e finché è stata con noi, abbiamo goduto della sua presenza. Era uno scricciolo, piccola ma potente nel suo modo di comunicarci la voglia di essere protagonisti e la voglia di dire al mondo quanto può essere bello essere vivi”.

Il progetto è guidato dalla Compagnia dei Piccoli con il regista Mattia Cabrini e vede appunto la partecipazione dell’Associazione Giorgia, realtà che Chiara Galimberti frequentava. Le musiche sono originali a firma di Tommaso e Giacomo Ruggeri, musicisti e compositori cremonesi di livello nazionale. Il 7 maggio andranno in scena studenti e docenti delle scuole Liceo Vida, Istituto Ghisleri, Istituto Einaudi, Liceo Anguissola, Liceo Aselli, Cr Forma e giornalisti. Saranno presenti o parteciperanno alcuni atleti o tesserati di Cremonese, Vanoli e Juvi, Baskin, Bissolati, Taoyin Cremona, insieme alla campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini e alla danzatrice in carrozzina Chiara Pedroni. Tra i media partner dell’evento anche CremonaOggi e CR1 con la partecipazione attiva di alcuni giornalisti che si sono messi volentieri in gioco sul palco.

Lo spettacolo è a pagamento e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Giorgia. I biglietti sono ancora disponibili online e alla biglietteria del Teatro Ponchielli a 15 euro per platea e palchi, 10 il ridotto studenti, 5 euro il ridotto bambini/ragazzi dai 6 ai 12 anni, gratis i bambini fino a 5 anni e le persone con disabilità. I biglietti ridotti e quelli gratuiti non si possono acquistare online, ma è possibile prenotarli anche telefonicamente al numero 0372.022001/02 oppure tramite whatsapp al numero 0372.022001. Posti per carrozzine fino ad esaurimento.

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