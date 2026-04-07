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Cronaca

Omicidio a San Bernardino, Bergamaschi: "Alle forze dell'ordine il nostro pieno sostegno"

di Andrea Colla

A poche ore dall'omicidio, le parole del Sindaco di Crema

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A poche ore dal brutale omicidio nel quartiere di San Bernardino, interviene anche il Sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, affidando i suoi pensieri ad un messaggio sui social.

“Stanotte abbiamo appreso con grande preoccupazione del gravissimo episodio di violenza avvenuto nella serata di ieri in via Brescia – scrive Bergamaschi – e stamattina si è aggiunta la profonda tristezza per l’epilogo“.

“Le forze dell’ordine e in particolare i Carabinieri, con la magistratura, sono al lavoro, con professionalità e riserbo, per identificare il responsabile dell’omicidio, che auspico possa essere consegnato al più presto alla Giustizia. A loro va il nostro pieno sostegno. Ai famigliari della vittima il nostro cordoglio”.

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