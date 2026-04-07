Cronaca
Omicidio di San Bernardino, la sorella della vittima: "Hamza non aveva nemici"
Hamza Salama, ventenne di origini egiziane, è stato ucciso nella serata di ieri. Rintracciato il presunto colpevole
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“Hamza era una persona molto amata, senza nemici. Non riusciamo a comprendere perchè sia successo”. Così Zahraa, la sorella della vittima dell’omicidio di San Bernardino, alla redazione di CremaOggi.it.
“Desideriamo solo che chi ha commesso questo gesto riceva la giusta punizione e che chiarisca il motivo del suo atto. Non abbiamo altri commenti da fare”.
I residenti, sgomenti per l’accaduto, parlano di una famiglia ben integrata nel tessuto di Crema. Nel quartiere San Bernardino regna l’incredulità.
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