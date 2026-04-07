Ultime News

7 Apr 2026 Luca Lottici, cremonese d'adozione, muore in un incidente a Ceprano
7 Apr 2026 Omicidio di San Bernardino, la sorella della vittima: "Hamza non aveva nemici"
7 Apr 2026 In preghiera per la pace: sabato 11 aprile veglie e rosari tra Cremona e Caravaggio
7 Apr 2026 Anello Ferroviario di Palermo: la nuova metro siciliana "parla" anche cremonese
7 Apr 2026 Delitto a Crema, rintracciato il presunto assassino: si tratta di un 17enne marocchino
Cronaca

Omicidio di San Bernardino, la sorella della vittima: "Hamza non aveva nemici"

di Simone Guarnaccia

Hamza Salama, ventenne di origini egiziane, è stato ucciso nella serata di ieri. Rintracciato il presunto colpevole

Hamza Salama
Fill-1

Leggi anche:

“Hamza era una persona molto amata, senza nemici. Non riusciamo a comprendere perchè sia successo”. Così Zahraa, la sorella della vittima dell’omicidio di San Bernardino, alla redazione di CremaOggi.it.

“Desideriamo solo che chi ha commesso questo gesto riceva la giusta punizione e che chiarisca il motivo del suo atto. Non abbiamo altri commenti da fare”.

I residenti, sgomenti per l’accaduto, parlano di una famiglia ben integrata nel tessuto di Crema. Nel quartiere San Bernardino regna l’incredulità.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...