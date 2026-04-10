"A Piedi nudi nel parco" al via: appuntamenti per grandi e bambini fino al 26 aprile

Che cosa ci fa un tendone da circo nel parco di Porta Mosa? E’ l’allestimento del Festival Urbano “A piedi nudi nel parco”, al via venerdì pomeriggio con un momento ricreativo per i bambini e che terrà banco fino al 26 aprile nel polmone verde di Cremona.

Nel programma sono previsti diversi eventi come spettacoli teatrali e performance di prosa con compagnie e artisti ospiti; ci saranno musica dal vivo e DJ set sotto gli alberi, per momenti collettivi di festa, oltre a laboratori artistici, creativi e formativi, dedicati a bambini, giovani e adulti. Per chi parteciperà in serbo in agenda esperienze immersive nel parco con animazioni, giochi e attività partecipative per riscoprire gli spazi verdi urbani come luoghi di socialità e scoperta. Completano la rassegna talk, cinema e reading per riflettere su temi contemporanei.

Compagnia dei Piccoli, Anci e Comune di Cremona sono i capofila di un’iniziativa che prevede tre settimane di appuntamenti suddivisi in 18 spettacoli teatrali, 6 eventi culturali, 5 serate musicali e 6 laboratori artistici. Mattia Cabrini della “Compagnia dei Piccoli” dice: “E’ una grande festa, ogni giorno ci sono momenti per tutti. Molte le prenotazioni e ci aspettiamo gente che vuole passare del tempo insieme e nel parco in festa”.

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