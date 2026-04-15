Elezioni Persico Dosimo: Bignardi presenta la lista

Sabato 25 aprile, a mezzogiorno, scadono ufficialmente i termini per la presentazione di liste, candidature e programmi e nei comuni chiamati al voto si stanno così componendo le ultime tessere del mosaico delle sfide elettorali che animeranno il prossimo mese di maggio.

A Persico Dosimo è Giuseppe Bignardi, sindaco uscente e candidato al secondo mandato, a lanciare la squadra dei 12 aspiranti consiglieri comunali che lo affiancheranno nella corsa verso il “parlamentino”.

Una lista caratterizzata da numerose novità e da un significativo ricambio.

“Si tratta di una lista in buona parte composta da persone nuove – spiega Bignardi – e vorrei sottolineare due aspetti importanti: otto candidati su dodici sono donne e quattro sono under 25. Sono giovanissimi e uno ha appena superato i 30 anni. Una fortissima presenza di giovani che ci fa ben sperare per il futuro del Comune”.

“Non è un cambio di visione – aggiunge il sindaco uscente – perché l’ingresso di nuovi volti, soprattutto giovani, rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro svolto nei cinque anni precedenti. È una mescolanza tra esperienza ed entusiasmo: da un lato chi ha amministrato finora, dall’altro chi si avvicina per la prima volta all’attività amministrativa”.

Nel dettaglio, la lista è composta da: Amalia Arisi, Elisa Azzali, Elena Bassi, Nicole Bassi, Andrea Caporali, Salvatore Carmeci, Chiara Checchi, Antonella Cuiuli, Enrica Guarneri (vicesindaco uscente), Sveva Malanca, Simone Pandolfi e Leonardo Politi.

Nel frattempo è stato predisposto anche un programma amministrativo ampio e dettagliato, che verrà stampato e presentato nei prossimi giorni: un documento di ben 34 pagine.

“Non so in quanti lo leggeranno integralmente – scherza Bignardi – ma questo sarà il programma ufficiale che depositeremo. Ai nostri concittadini distribuiremo una sintesi della sintesi. Il documento ripercorre in parte il lavoro svolto nei cinque anni passati e punta a portare a termine alcuni progetti rimasti incompiuti“.

Tra i punti qualificanti figurano l’attenzione ai giovani, il sostegno al volontariato, la promozione delle attività culturali e ricreative, oltre a diverse opere pubbliche di rilievo.

“Stiamo lavorando da tempo su interventi importanti – prosegue il primo cittadino – come lo scavalco dell’autostrada A21, una questione complessa ma ormai sulla via della soluzione. Poi ci sono gli interventi sulle piste ciclabili, la ristrutturazione degli ex ambulatori, la riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia e molte altre iniziative che ci terranno impegnati anche nel prossimo quinquennio”.

Con la scadenza ormai alle porte, si stanno però delineando anche le liste alternative: in paese si vocifera addirittura di due compagini pronte a sfidare Bignardi.

Il nome certo è quello di Mariangela Bonotti, consulente finanziaria classe 1985, già esponente della minoranza tra il 2014 e il 2019, che a breve presenterà la propria squadra.

Sviluppi e novità sono attesi già nelle prossime ore, in vista dell’ormai imminente appuntamento elettorale del weekend del 24 e 25 maggio.

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