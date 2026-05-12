Lotta salvezza, la Cremonese è viva e pronta a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti

Approfittando del ko rimediato dal Lecce contro la Juve, la Cremonese è riuscita a portarsi a -1 dai pugliesi riaprendo la lotta salvezza, quando mancano 180 minuti al termine del campionato. I grigiorossi per rimanere vivi erano obbligati a battere il Pisa e ci sono riusciti. E’ vero che i toscani si sono presentati allo Zini già retrocessi e hanno rimediato due espulsioni ampiamente evitabili rendendo le cose più semplici alla Cremo. Ma la prestazione della squadra di Giampaolo è stata convincente e potrebbe trasformarsi in una vera e propria iniezione di fiducia in vista delle ultime due decisive giornate.

L’allenatore alla vigilia del match aveva usato parole forti per scuotere soprattutto mentalmente i suoi giocatori, con riferimenti all’attaccamento alla maglia e alla tifoseria. E l’atteggiamento in campo dei grigiorossi è sembrato quello giusto da subito, anche quando c’era ancora la parità numerica.

Tre gol firmati dagli attaccanti, un clean sheet, tante prove convincenti, da Grassi a Barbieri passando per Vandeputte, arrivando naturalmente a Jamie Vardy, il cui ritorno da titolare è stato determinante. Senza un leader come Baschirotto, a prendere per mano la squadra è stato il bomber inglese, sbloccando il risultato con un gran gol e dando il via all’azione che ha portato al raddoppio.

Ora mancano due turni e tutto può accadere, anche se sulla carta il calendario sembra essere più favorevole per il Lecce. La Cremonese, infatti, prima dovrà fare visita a un Udinese in forma che ha conquistato 7 punti nelle ultime tre gare, ma soprattutto all’ultima giornata riceverà uno squadrone come il Como che si sta giocando addirittura la qualificazione alla Champions League.

Per il Lecce, invece, in arrivo c’è la trasferta sul campo di un Sassuolo reduce dal ko contro il Torino, mentre al Via del Mare per l’ultima giornata arriverà un Genoa che ha già conquistato la salvezza. Si possono fare tutti i calcoli del mondo, ma il calcio insegna che nulla è scontato e i pronostici possono essere spesso sovvertiti. E, quello che conta più di ogni altra cosa, la Cremonese contro il Pisa ha dimostrato di essere ancora viva, pronta a giocarsi tutto nelle ultime due giornate di campionato.

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