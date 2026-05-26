“Sostenibilità e Rating”: un convegno dedicato alla crescita sostenibile delle imprese

Si terrà il prossimo 28 maggio 2026, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso il Centro Cr2 Sinapsi di Cremona (Via Serio 34), il convegno dal titolo “Sostenibilità e Rating – Un percorso integrato per la crescita d’impresa”, organizzato dalla Fondazione Occhi Azzurri Impresa Sociale in collaborazione con UniCredit e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità come leva strategica per la competitività aziendale e per lo sviluppo del territorio, attraverso il confronto tra imprese, istituzioni ed esperti del settore ESG.

Il convegno offrirà un momento di approfondimento e condivisione di best practice dedicate ai temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, oggi sempre più centrali nei processi di crescita e valutazione delle aziende. L’evento prenderà il via alle ore 17.00 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti.

Alle 17.30 sono previsti i saluti istituzionali con gli interventi di:

• Ing. Filippo Ruvioli, Presidente Fondazione Occhi Azzurri

• Luca Caldera, Head of Territorial Development Lombardia UniCredit

Seguirà, alle ore 18.00, l’intervento specialistico di:

• Barbara Sacchetto, Expert ESG Italy per Regione Lombardia

Dalle 18.20 alle 19.00 si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Imprese sostenibili”, momento di confronto dedicato alle esperienze concrete e alle prospettive future del tessuto imprenditoriale.

Il convegno si concluderà alle ore 19.00 con le conclusioni finali, seguite da un momento di networking aperto ai partecipanti fino alle ore 20.00. “La sostenibilità rappresenta oggi non solo una responsabilità, ma anche una concreta opportunità di crescita e innovazione per le imprese e per il territorio. Questo incontro vuole favorire dialogo, consapevolezza e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti”, spiegano gli organizzatori.

La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite il QR code presente nella locandina ufficiale dell’evento oppure contattando direttamente il Centro Sinapsi a: amministrazione@occhiazzurrionlus.org; 0372/1786698

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