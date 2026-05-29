Cremonese, arriva un’altra mossa: Michele Collocolo in grigiorosso fino al 2029

Dopo la retrocessione in Serie B, la Cremonese ha già mosso i primi due passi verso la nuova stagione agonistica 2026-2027. Dopo il rinnovo del capitano Matteo Bianchetti, la società grigiorossa ha annunciato di aver prolungato per altri due anni il contratto di Michele Collocolo.

Ecco il comunicato ufficiale del club: “U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Michele Collocolo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Il centrocampista grigiorosso, che in maglia Cremo ha messo a segno 12 gol e 2 assist in 78 presenze, è stato tra i protagonisti della promozione della stagione 2025-2026 e nell’annata appena conclusa è sceso in campo per 8 volte in Serie A. Ancora insieme, Michele!”

Dopo due stagioni da grande protagonista in maglia grigiorossa nel campionato di Serie B (27 presenze e 4 gol nella stagione 2023-2024 e 30 presenze con 7 gol nella stagione 2024-2025), il centrocampista aveva iniziato da protagonista la sua prima avventura nel campionato di Serie A sotto la guida del tecnico Davide Nicola.

Ma nella stagione appena trascorsa Collocolo è stato letteralmente bersagliato dalla sfortuna. Dopo le prime tre giornate da titolare, alla quarta in casa contro il Parma ha rimediato un brutto infortunio, con tanto di intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra, che lo ha lasciato fuori per ben 16 partite. Poi il rientro nel finale di gara contro il Verona e un nuovo infortunio, una ricaduta, nella trasferta dello scorso 25 gennaio contro il Sassuolo, che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per altri 14 incontri.

Collocolo si è pienamente ristabilito solamente nel finale di stagione, venendo impiegato dal nuovo tecnico Marco Giampaolo per 8 minuti nella trasferta di Udine, in occasione della penultima giornata, e per un tempo intero nell’ultima di Serie A contro il Como.

Dopo tanta sfortuna nell’anno che poteva consacrarlo nella massima serie del calcio italiano, Collocolo è pronto, con un nuovo contratto, a recitare una parte da protagonista nella prossima stagione di Serie B con la maglia della Cremonese.

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