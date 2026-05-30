Aselli, premiati gli studenti: riconosciuti merito, impegno e spirito di comunità

Non soltanto voti eccellenti, ma capacità di mettersi a disposizione degli altri, senso di responsabilità, impegno nello sport, attenzione ai temi sociali e disponibilità verso la comunità scolastica, questi i valori al centro della cerimonia di consegna delle borse di studio che si è svolta sabato mattina nell’Aula Magna del Liceo “Gaspere Aselli” di Cremona.

Tanti i riconoscimenti consegnati dall’Associazione Ex dell’Aselli e da famiglie e benefattori che nel corso degli anni hanno istituito premi e lasciti in memoria di studenti, docenti e figure legate alla storia dell’istituto con 23 borse di studio: 17 destinate agli studenti del liceo e 6 agli universitari diplomati all’Aselli.

Nel suo intervento il dirigente scolastico Alberto Ferrari ha sottolineato come la formazione della persona non passi soltanto attraverso lo studio, ma anche attraverso le relazioni costruite all’interno della scuola. Un concetto ben rappresentato dall’Aula Magna gremita di studenti, famiglie, ex alunni e docenti, riuniti per celebrare non solo il merito scolastico ma anche il valore della partecipazione alla vita della comunità.

I primi riconoscimenti sono stati assegnati dall’Associazione degli Ex dell’Aselli agli studenti universitari. Tra essi figurano le due borse “Claudio Maffezzoni”, attribuite a Elia Proserpio, iscritto al primo anno magistrale di Scienze Fisiche all’Università di Pavia, e a Vittorio Fiammenghi, studente del secondo anno di Ingegneria Informatica Tecnica all’Università di Stoccolma. La borsa “Manuela Pivetta” è stata assegnata a Luca Miscoria, studente magistrale di Scienze Fisiche a Pavia; la “Marta Parpanesi” a Martina Di Mattia, iscritta al quarto anno di Medicina e Chirurgia all’Università di Parma; la “Carla Bignami” a Rebecca Zucchetti, studentessa del corso magistrale di Ingegneria dei Materiali al Politecnico di Milano.

Tra gli studenti liceali sono stati premiati, sempre dagli Ex dell’Aselli, Michele Galli (borsa Manuela Pivetta), Martina Orlandi (borsa Marta Parpanesi) e Jacopo Gandaglia (borsa Carla Bignami).

Numerosi anche i riconoscimenti legati a particolari qualità personali e all’impegno nella vita scolastica. La borsa “Caterina Piazza” è stata assegnata a Giacomo Marchi, Caterina Albertini e Alice Fontana, distintisi per senso di responsabilità, capacità di coinvolgimento dei compagni, disponibilità e attenzione all’inclusione. La borsa “Rita Zeni” è andata a Silvia Zilli e Aurora Mancastroppa, premiate per la partecipazione attiva alla vita scolastica e per il ruolo di riferimento svolto all’interno delle rispettive classi.

La borsa “Paolo Chiavuzzo” è stata conferita a Miriam Elena Gabriele, studentessa-atleta di karate che ha saputo coniugare risultati sportivi di alto livello con un percorso scolastico di eccellenza. La borsa “Claudio Maggi” è stata assegnata a Sofia Minuti, protagonista di un percorso caratterizzato da responsabilità, impegno civico e particolare sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale.

Tra gli altri premiati figurano inoltre Alessandro Frascà, Massimo Sigurtà, Tommaso Superti e Alessandro Bini (Legato Dovara), Sofia Regonelli (Elide Rossi), Eleonora Fenocchio Sarduy e Chiara Fiorani (Mario e Silvia Coppetti), Klesti Zani e Leonardo Trinchieri (Michelangelo Barcella), Francesco Taisei Shibata, Giulia Brusaferri, Noah Amadei e Luca Ferri (Osvaldo Marcotti).

La cerimonia si è conclusa con il riconoscimento agli studenti che nell’anno scolastico 2024-2025 hanno conseguito il diploma con 100 e lode: Giovanni Bassini, Arianna Bonisoli, Gabriele Contardi, Alberto Lena, Miriam Leonardi, Chiara Moretti, Anbeta Mullahi, Alessandra Padovani, Filippo Storti, Sara Tonghini e Zoe Zanini.

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