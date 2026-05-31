Gerevini riscrive il record italiano: 6413 punti a Götzis nel giorno del 30° compleanno

Nel giorno del suo 30° compleanno, Sveva Gerevini firma il nuovo record italiano dell’eptathlon con 6413 punti all’Hypomeeting di Götzis in Austria, il meeting più prestigioso al mondo per le prove multiple.

Per Gerevini si tratta di un nuovo primato nazionale, superiore ai 6379 punti ottenuti agli Europei di Roma nel 2024. Il risultato le consente inoltre di superare ampiamente il minimo richiesto per gli Europei di Birmingham in programma dal 10 al 16 agosto. Alla sua prima partecipazione nella manifestazione austriaca, considerata la “Mecca” delle prove multiple, l’azzurra dei Carabinieri ha conquistato anche un prestigioso quinto posto finale in un contesto tecnico di altissimo livello internazionale.

Determinante per il nuovo record è stato il giavellotto, penultima prova del programma, chiuso con 48,52 metri all’ultimo tentativo, misura che rappresenta anche un notevole progresso personale. Nel corso del weekend Gerevini ha inoltre migliorato il proprio primato nel getto del peso con 13,48 metri.

La seconda giornata si era aperta con 6,13 metri nel salto in lungo, prima di chiudersi con un brillante 2’09″25 negli 800 metri, seconda al traguardo e capace di recuperare tre posizioni nella classifica generale. Sabato aveva invece iniziato la propria prova con 13″52 nei 100 ostacoli, 1,74 nel salto in alto e 23″73 nei 200 metri.

La gara è stata vinta dalla svizzera Annik Kälin con il record nazionale di 6726 punti, davanti alle olandesi Emma Oosterwegel (6705) e Sofie Dokter (6627). Per Gerevini il risultato di Götzis rappresenta un ulteriore passo avanti in una stagione che guarda già al principale appuntamento continentale dell’estate e conferma la cremonese tra le migliori specialiste europee delle prove multiple.

© Riproduzione riservata