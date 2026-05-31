Trofeo Master Baldesio di nuoto: 661 atleti, un record mondiale e un record italiano

Un record mondiale, un record italiano, oltre seicento atleti e una società di casa che sale sul gradino più alto della classifica. Il XII Trofeo Baldesio Nuoto Master si è chiuso con numeri e contenuti che confermano l’importanza della manifestazione nel panorama nazionale. Per due giorni la piscina olimpionica della Canottieri Baldesio ha accolto 661 atleti provenienti da 10 regioni italiane e appartenenti a 81 società, per un totale di 1.295 gare individuali e 51 staffette.

La classifica finale ha premiato la Canottieri Baldesio, che come da tradizione ha rinunciato al suo posto sul podio in favore di Effetto Sport Barzanò, secondo posto per Gonzaga Sport Club, terzo per Aqua Alpha e quarta piazza, premiata con la coppa di legno, per Coopernuoto. Premiati dal consigliere del nuoto della Baldesio, Federico De Stefani, dal delegato Coni provinciale Alberto Lancetti e dal delegato provinciale della Federnuoto Claudio Garozzo.

Tra i momenti più significativi del weekend ci sono state le staffette. La Gonzaga Sport Club ha stabilito il record italiano nella categoria M110-119 con Maria Giulia Perrone, Margherita Terraneo, Erminia Di Marzio ed Elisa Cattaneo. Ancora più prestigioso il record mondiale ottenuto da Acqua1Village nella categoria M240 grazie a Daniela Deponti, Jane Ann Hoag, Carola Castelli e Laura Deponti.

“È stata una giornata particolarmente intensa perché è stato realizzato un record del mondo che era stato annunciato da una squadra fortissima a livello internazionale e che è venuta qui proprio per cercarlo nella nostra vasca da 50 metri – racconta Paolo Morabito, allenatore dei Master Baldesio -. C’erano quattro ragazze giovanissime che hanno ottenuto il record italiano della categoria più giovane che possiamo avere. È una soddisfazione perché vengono qui da tutta Italia, sanno che la Baldesio è una società accogliente e che il nostro gruppo master è conosciuto a livello nazionale e internazionale. È sempre bello vincere questo tipo di trofei – conclude Morabito – perché il Trofeo Baldesio è uno degli appuntamenti più importanti del circuito master nazionale. Le società sono state contentissime e abbiamo visto due giornate di grande sport”.

Le prime dieci squadre classificate:

Canottieri Baldesio (non in classifica) Effetto Sport Barzanò Gonzaga Sport Club SSD Aqua Alpha SSD S.r.l. Coopernuoto Rari Nantes Saronno Aquamore Acqua 13 Olympia Bibbiano Acqua1Village SSD H2O SSD Muggiò

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