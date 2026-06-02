Rivivi la spettacolare Festa della Repubblica sul fiume Po: L’EVENTO INTEGRALE SU CR1

Una cornice inedita e straordinaria per un traguardo storico. Cremona ha celebrato questa mattina l’80° anniversario della Repubblica Italiana lasciando piazza del Comune per trasferirsi sul Grande Fiume. Oltre duemila persone si sono radunate in Lungo Po Europa per assistere a un’edizione davvero unica, che ha visto il Po come assoluto protagonista insieme alle massime autorità, alle forze dell’ordine, di soccorso e alle società canottieri di Cremona.

Per chi non avesse potuto seguire la diretta televisiva, trasmessa da CR1 sul canale 19 del digitale terrestre, o per chi volesse semplicemente rivedere i momenti più spettacolari e solenni della giornata, l’intera trasmissione è già disponibile on-demand sul sito ufficiale www.cr1.it.

L’evento, anticipato alle ore 11:00 per prevenire il rischio maltempo, ha regalato momenti di altissima intensità ed emozione, a partire dall’accoglienza del Prefetto Antonio Giannelli. Molto significativi sono stati anche i discorsi istituzionali del sindaco Andrea Virgilio e del presidente della Provincia Roberto Mariani, incentrati sul parallelismo tra gli argini del fiume e i valori fondanti della Repubblica.

Il cuore pulsante dell’evento è stato rappresentato dalle spettacolari dimostrazioni operative nello specchio d’acqua, dove si sono alternati gli arresti simulati e il disinnesco di ordigni bellici, seguiti dalle complesse manovre di salvataggio in acqua: operazioni che hanno coinvolto Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Areu e Croce Rossa. A chiudere la mattinata è stata la suggestiva parata fluviale e la successiva discesa delle imbarcazioni storiche e delle ammiraglie delle canottieri Baldesio, Bissolati, Flora, Ferrovieri e Cral Tamoil, che per l’intera giornata hanno ospitato gli stand espositivi per la cittadinanza.

Tutto il racconto per immagini curato dalla nostra redazione, i dettagli delle esercitazioni, le interviste ai protagonisti a margine delle canottieri e gli interventi integrali sono visibili gratuitamente e in qualsiasi momento sul portale www.cr1.it.

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