Volti più sereni dopo la seconda prova: i primi commenti dei maturandi cremonesi

Volti più rilassati oggi pomeriggio all’uscita delle scuole superiori di Cremona, dove si è svolta la seconda prova scritta degli esami di maturità.

“Speriamo bene, così almeno tiriamo su un po’ di punti per l’orale. Sicuramente più tranquilli di ieri”, afferma uno studente del liceo Manin.

“Rispetto alle simulazioni che abbiamo fatto, era anche abbastanza semplice secondo me. Riposo oggi, poi c’è l’orale già mercoledì, quindi devo studiare per forza”, il commento a caldo di un ragazzo del Torriani.

E ancora una ragazza dal Manin: “Io sono abbastanza soddisfatta, ho un po’ paura per il tema di ieri, però spero di essermi tirata su con la produzione. Poi vediamo”.

C’è chi azzarda un “molto bene, me l’aspettavo più complicato“, alla domanda “come è andata?” e chi invece ha qualche preoccupazione: “Difficile? Sì, abbastanza. Perché è una cosa che non abbiamo mai fatto, quindi è abbastanza difficile essendo stata la prima volta”.

Ultimo weekend di studio e poi basta: “Attendiamo gli orali e non cantiamo mai vittoria troppo presto. Si canta sempre con il punteggio finale in mano”, la saggia conclusione.

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