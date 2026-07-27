Cremonese, a Ronzone secondo giorno di allenamenti tra palestra e lavoro tattico sul campo

Secondo giorno di lavoro in ritiro a Ronzone per la Cremonese. I grigiorossi proseguono i loro allenamenti a suon di doppie sedute, con una sessione al mattino e una al pomeriggio.

Anche oggi, quando si sono presentati alle 9:30 al campo sportivo di Ronzone, i 27 convocati che stanno sudando agli ordini del tecnico Giampaolo e del suo staff sono stati accolti da un nutrito gruppo di tifosi cremonesi, circa una trentina di persone, che hanno voluto seguire la loro squadra del cuore anche in Alta Val di Non, per vederla all’opera durante la fase di preparazione alla prossima stagione sportiva.

Stanno lavorando assieme al resto del gruppo anche i due ultimi arrivati, vale a dire il portiere Festa e il centrocampista Pontisso.

Questa mattina i giocatori grigiorossi hanno iniziato la seduta d’allenamento lavorando in palestra. Poi il gruppo si è spostato sul terreno di gioco, dove mister Giampaolo ha fatto svolgere un lavoro di tipo tattico.

L’allenatore sta cercando di trasmettere la sua idea di calcio e la sua filosofia di gioco. E il marchio del tecnico nato a Bellinzona si è già visto nella prima amichevole della stagione, disputata contro la Giana a Cremona, il giorno prima della partenza per il ritiro in altura.

In questo senso, mercoledì è in programma un altro appuntamento importante per la Cremonese, che a Ronzone disputerà la seconda amichevole contro il Cittadella alle ore 17. Sarà un’altra occasione importante per Giampaolo per vedere come la sua squadra cercherà di mettere in pratica le soluzioni tattiche provate finora durante gli allenamenti. L’incontro, tra l’altro, verrà trasmesso integralmente in diretta su CR1 (canale 19).

Riguardo il mercato, il direttore sportivo Botturi in questo momento sta facendo con mister Giampaolo tutte le valutazioni del caso riguardo ciò che ancora manca per rinforzare in tutti i reparti la rosa. Le amichevoli, in questo senso, offriranno tanti spunti per i prossimi acquisti della società grigiorossa.

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