Cremonese al lavoro per definire la rosa, ritiro e amichevoli forniranno altre indicazioni

Sono giorni di valutazioni in casa Cremonese sul fronte calciomercato. Il gruppo è stato sfoltito e sono già arrivati all’ombra del Torrazzo dei rinforzi di primo piano. Ma la rosa attuale non è ancora quella definitiva che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B. Ci sono altri elementi destinati a partire e la società interverrà ancora sul mercato per rinforzare il gruppo nei ruoli in cui c’è maggiore necessità.

Il periodo di pre-ritiro, svolto al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, ha fornito parecchie indicazioni a mister Giampaolo e al ds Botturi, che hanno iniziato a sfoltire la rosa. Ora si attendono gli ulteriori spunti che verranno offerti dal ritiro di Ronzone e, soprattutto, dalle prossime amichevoli in programma, considerate importanti per mettere in pratica in partita quanto provato in allenamento.

Il fatto che mister Giampaolo contro la Giana abbia impiegato sistemi di gioco diversi (3-5-2 nel primo tempo e 4-2-3-1 nel secondo) fa capire che in questo momento di allestimento della rosa lo stesso tecnico sta cercando di adattarsi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. L’idea di gioco, anche a livello tattico, di Giampaolo è però ben precisa e gli interventi futuri verranno fatti proprio in quest’ottica.

Di sicuro, ad oggi, mancano un terzino destro che possa rappresentare un’alternativa a Barbieri, ma anche un esterno alto di destra che possa partire titolare, con Lickunas come alternativa. In attacco, dipenderà tutto dalle eventuali uscite. Un giocatore come De Luca, che prima del raduno era deciso a trovare un’altra sistemazione, conoscendo mister Giampaolo e il ds Botturi ha iniziato a percepire una certa stima nei suoi confronti, che potrebbe anche indurlo a restare a Cremona.

Ci sono poi da piazzare i vari Thorsby, Sanabria e Baschirotto, ma al momento non sono pervenute offerte concrete alla società, che non è disposta a fare regali o sconti. Insomma, tanto lavoro è stato fatto e altro dovrà essere svolto, ma settimana dopo settimana la rosa assumerà un’identità ben precisa. Intanto, in uscita ci sono il portiere Saro (verso Foggia) e il trequartista ucraino Nagrudnyi (verso la Ternana). Si tratta di due cessioni a titolo definitivo.

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