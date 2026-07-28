Cremonese, a Ronzone per i grigiorossi incontro con l’Associazione Italiana Calciatori

Terzo giorno di ritiro a Ronzone per la Cremonese. Il programma di lavoro di oggi, stilato dal tecnico Marco Giampaolo e dal suo staff, prevede una sola seduta di allenamento al pomeriggio.

Mattinata libera, quindi, per i giocatori grigiorossi, che hanno approfittato del tempo a disposizione per riposare oppure per dedicarsi a terapie specifiche. In tarda mattinata, il gruppo ha ricevuto anche la visita di un rappresentante dell’Associazione Italiana Calciatori. Un incontro che avviene tutti gli anni nel periodo di ritiro e che l’associazione dedica a tutte le squadre.

Intanto, sale l’attesa per vedere di nuovo all’opera in partita la Cremonese. Domani pomeriggio alle ore 17, infatti, al campo sportivo di Ronzone andrà in scena il secondo test amichevole di questa nuova stagione per la Cremo, che affronterà il Cittadella, formazione di Serie C.

La partita verrà trasmessa integralmente in diretta da CR1, sul canale 19.

Partite di questo genere sono utilissime per l’allenatore, che ha modo di vedere i propri giocatori applicare in una gara contro un avversario di un certo livello tutti quei movimenti e quelle situazioni tattiche studiate e provate durante i normali allenamenti.

Non solo, le amichevoli che disputerà in altura la Cremonese permetteranno a mister Giampaolo e al direttore sportivo Botturi di fare valutazioni riguardo la rosa che, come risaputo, è destinata a subire ulteriori cambiamenti, sia in uscita che in entrata, prima dell’inizio del campionato e della chiusura del calciomercato.

© Riproduzione riservata