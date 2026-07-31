Problemi fisici per Gentili, il quattro di coppia azzurro si ritira dagli Europei

I problemi fisici accusati da Giacomo Gentili e Luca Rambaldi costringono l’Italia a ritirare il quattro di coppia maschile dalla finale B degli Europei Assoluti di Varese, in programma sabato mattina alle 9.40.

Si chiude così in anticipo la rassegna continentale per l’atleta della Canottieri Bissolati. Dopo il terzo posto in batteria e la mancata qualificazione alla finale A per appena 34 centesimi, l’equipaggio composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e del cremonese Giacomo Gentili non tornerà in acqua.

Per gli azzurri l’attenzione si sposta ora sui Campionati del Mondo di Amsterdam. Da lunedì 3 agosto Gentili e i compagni saranno nuovamente a disposizione del direttore tecnico Antonio Colamonici al Centro Nazionale di Preparazione per il raduno in vista della rassegna iridata, in programma dal 24 al 30 agosto.

Nella prima giornata di gare è scesa in acqua anche Elena Sali in coppia con Melissa Schincariol. La bissolatina ha dominato la preliminary race del doppio Pesi Leggeri femminile, imponendosi con 16 secondi di vantaggio sulla Grecia e 19 sull’Ucraina. Un esordio convincente che vale un’iniezione di fiducia in vista della finale di sabato alle 13:17.

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