Baristi e ristoratori cremonesi pronti a manifestare contro la chiusura alle 18.00 voluta per il settore. L’appuntamento è fissato già per oggi pomeriggio, lunedì 26 ottobre, a riprova di quanto le misure introdotte dal Governo in tema di orari di aperture abbiano suscitato malumore e proteste.



Servizio di Michela Cotelli