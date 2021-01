Puntata speciale domani sera, lunedì 11 gennaio, de ‘Il grigio e il rosso’, il programma di approfondimento sulla Cremonese. Su Cremona1 tv (canale 80), come sempre alle 21.00, infatti, ospite d’onore della trasmissione sarà il nuovo allenatore grigiorosso Fabio Pecchia. Dopo la presentazione di venerdì 8 gennaio e i primi allenamenti al Centro Sportivo Giovanni Arvedi, sarà l’occasione per approfondire diversi temi sempre con lo sguardo fisso alla prossima, delicata, sfida di Pescara: un vero e proprio scontro diretto per la Cremonese (in campo domenica 17 gennaio alle 15.00 in Abruzzo).