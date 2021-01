Ha preso il via questa mattina, sabato 16 gennaio, a Pizzighettone l’edizione ‘speciale’ dei ‘Fasulin de l’oc cun le cudeghe’. Dopo aver sperimentato le sole modalità drive-in e take away in occasione delle Festività dei Santi e dei Defunti, il Gruppo Volontari Mura ha infatti deciso di riproporre il piatto tipico anche in occasione della festa patronale, che cadrà martedì 19 gennaio.

L’iniziativa, che prende il posto della tradizionale ‘Tripa de San Basian’ organizzata dal Lions Club saltata per via delle limitazioni anti-Covid, ha anche e soprattutto una valenza benefica. L’intero ricavato, infatti, verrà devoluto all’Opera Pia ‘Luigi Mazza’.

In particolare, i fondi messi a disposizione dal Gvm saranno finalizzati all’acquisto di nuovi e più moderni letti elettrici. Una “necessità urgente, segnalata proprio dal nuovo Consiglio di Amministrazione della locale casa di riposo che nei giorni scorsi aveva fatto un appello alla solidarietà in questo senso, subito raccolto dal Gruppo Volontari Mura”.

Il piatto di ‘Fasulin’, venduto a 7 euro con incluso in omaggio una mini confezione di Fagiolini dall’Occhio secchi con un piccolo ricettario di corredo, verrà distribuito in modalità take away tra oggi e domani in due fasce orarie: 10.00-12.00 e 16.00-18.00.

Sarà dunque possibile recarsi presso lo stand di piazza d’Armi per per acquistare il piatto cucinato appositamente per l’occasione nella vicina cucina e portarlo a casa.