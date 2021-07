Saranno 5000 i metri quadrati che ospiteranno i circa 150 gatti della colonia felina di via Bissolati. Un’area, quella di via Brescia, individuata dal Comune di Cremona che dovrà essere totalmente allestita. Gli uffici dell’assessore Simona Pasquali stanno predisponendo il progetto, dunque i lavori inizieranno in autunno. L’area è già stata frazionata e il primo intervento sarà quello di posizionare una doppia rete per mettere in sicurezza i gatti. Reti alte due metri e mezzo, antiscavalco per impedire ai gatti di uscire, le alberature attuali saranno mantenute all’esterno delle reti.

La nuova sede dovrà essere totalmente allestita con strutture che garantiscano ombra, riparo e riposo, dunque verranno predisposte una serie di casette, ci saranno punti di abbeveraggio e di somministrazione del cibo, ma nella nuova colonia saranno create anche tutta una serie di intrattenimenti e giochi per i felini, per farsi le unghie e arrampicarsi. All’interno sarà costruita anche una struttura che servirà da magazzino e un’infermeria. Lì tra l’altro sorgerà anche il forno crematorio per gli animali per rispondere a un’esigenza sempre più crescente dei cremonesi.

La gestione sarà a carico di Aem. Per l’allestimento della nuova colonia felina il Comune aveva predisposto 50mila euro, ma saranno necessari maggiori fondi.

Silvia Galli

