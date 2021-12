Ancora un episodio preoccupante nel quartiere Boschetto, dove nelle scorse ore si sarebbe verificata una nuova incursione in una villetta, a un mese circa dai primi casi, che hanno visto 7 furti o tentativi di furto nell’arco di una decina di giorni.

Ieri notte, verso le 3, c’è stato un probabile, nuovo tentativo di furto in via della Castella, a poche decine di metri da via Bernamonti, dove a inizio novembre c’erano stati i primi quattro casi, una serie di vie che terminano nei campi. Nell’abitazione non c’era nessuno, ragion per cui un vicino di casa si è allarmato, sentendo dei rumori provenire dall’abitazione adiacente. E’ uscito a controllare con una torcia, in questo modo disturbando i presunti ladri, che si sono dileguati. Gli sconosciuti avrebbero utilizzato una scala di alluminio per entrare dal retro. Non è noto in questo caso se il colpo sia andato a segno.

