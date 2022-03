Si è riunita questa mattina alle 10 al Comando della polizia locale di piazza Libertà la commissione taxi, reclamata a gran voce dalle associazioni artigiane Cna e Confartigianato per discutere la vicenda del tassista Giovanni Carrera, 68 anni, agli arresti domiciliari con le accuse di sequestro di persona e lesioni colpose gravissime per l’incidente accaduto verso le 3.30 della notte tra il 24 e il 25 dicembre in via Mantova, quando Luca Lombardo, un giovane cremonese di 27 anni, era rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dal taxi in corsa.

Durante la commissione, presieduta dall’assessore Barbara Manfredini, si è deciso di aprire una istruttoria amministrativa e di effettuare un approfondimento sul fascicolo con le pendenze. Dopo i fatti che hanno riguardato Carrera, le associazioni avevano scritto una lettera all’assessore Manfredini, chiedendo una riunione per discutere la possibilità di revocare la licenza al conducente.

“Il nuovo comandante Luca Iubini e l’assessore Barbara Manfredini – spiegano le due associazioni in una nota – hanno confermato che sono in corso una serie di approfondimenti e di valutazioni di ordine amministrativo. Per le informazioni ricevute abbiamo espresso la nostra soddisfazione, perchè sono state accolte le nostre richieste”.

Sul fronte giudiziario, invece, il difensore del tassista, l’avvocato Paolo Bregalanti, ha fatto sapere che ricorrerà al tribunale del Riesame di Brescia per chiedere la revoca della misura degli arresti domiciliari decisa dal gip Pierpaolo Beluzzi e confermata dopo l’interrogatorio di garanzia.

