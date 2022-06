Non ci saranno altri tagli di piante in via Giordano e a porta Mosa attorno all’area ex Snum: quelle piante erano state oggetto di analisi da parte degli agronomi consulenti del Comune che avevano utilizzato il metodo VTA, lo stesso utilizzato anche nel resto della città, e non erano stati rilevati elementi che possano far pensare a un cedimento. E’ l’assessore al verde Luca Zanacchi a chiarire i dubbi dopo che in mattinata in Comune era giunta la segnalazione da parte della ditta che ha commissionato i tagli, di uno scarso radicamento nel terreno.

“Le radici – afferma Zanacchi – sono state ‘strappate’ nel momento in cui c’è stato l’urto con l’escavatrice”, afferma dopo essersi consultato con gli uffici e con lo studio agronomico consulente del Comune. “Già domani comunque l’agronomo effettuerà un sopralluogo sul cantiere per visionare queste piante. Ma al momento non c’è nessun elemento per mettere in discussione quanto deciso finora e cioè che verranno tagliate solo le 5 piante di cui si fa riferimento nella convenzione”.

Proprio oggi il consigliere M5S Luca Nolli aveva sollecitato il Comune a consultare un esperto per verificare lo stato di salute di quegli alberi. gbiagi

© Riproduzione riservata